Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

66,80 EUR -0,61% (01.08.2018, 12:04)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (01.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestaetigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Die Umsatzzahlen für Q2 (berichtet: -4,4% y/y auf 6,41 Mrd. Euro; organisch (like-for-like (lfl.)): +3,3% y/y) hätten im Rahmen der Analysten-Erwartungen (6,48 Mrd. Euro bzw. lfl. +3,2% y/y) gelegen und seien deutlich durch negative Währungseffekte sowie einen Verbraucherboykott in Marokko geprägt gewesen. Ergebnisseitig seien die H1-Zahlen dagegen durchweg hinter seinen Prognosen zurückgeblieben (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +3,8% y/y auf 1,78 Mrd. Euro). Positiv werte der Analyst die Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität (bereinigte operative Marge: +0,2 Prozentpunkte (PP) auf 14,3%).Das Unternehmen habe den Ausblick für 2018 bestätigt. So stelle es für das bereinigte EPS (währungsbereinigt (wb.)) nach wie vor einen prozentual zweistelligen Anstieg in Aussicht (erstes Halbjahr 2018: +12,8% y/y), was der Analyst für erreichbar halte. Außerdem erwarte Danone nach wie vor ein volatiles Marktumfeld. Der Analyst senke seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS bereinigt: 3,72 (alt: 4,04) Euro) und für 2019 (u.a. EPS bereinigt: 4,24 (alt: 4,85) Euro).Bei einem unveränderten Kursziel von 71,00 Euro bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Danone-Aktie. Das von einer hohen Wettbewerbsintensität geprägte Europa-Geschäft und die Probleme in Marokko würden das Kurspotenzial begrenzen. (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:66,9199 EUR -0,49% (01.08.2018, 11:51)