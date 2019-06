Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:

75,14 EUR +0,43% (24.06.2019, 14:46)



Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

75,08 EUR +0,37% (24.06.2019, 16:25)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (24.06.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) zu kaufen.Danone habe Wachstum vor allem in Osteuropa, Lateinamerika und Asien verbucht. Das klassische Kerngeschäft mit Milcheiweißprodukten habe sich einem intensiven Preiswettbewerb ausgesetzt gesehen. Besonders hätten pflanzenbasierte Eiweißprodukte überzeugt, der Umsatz der 2018 erworbene Marke Alpro sei zweistellig gewachsen. Anders als die anderen Nahrungsmittelhersteller habe Danone in China einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen: Bei frühkindlicher Ernährung sei gegen eine sehr hohe Vorjahresbasis anzuarbeiten gewesen.Bei mehreren Nahrungsmittelherstellern hätten Sondereffekte den Jahresauftakt überlagert. In H2 dürften sich die Wachstumskräfte stärker etablieren, gestützt von einer niedrigen Vorjahresbasis. Sowohl Nestlé als auch Danone würden davon ausgehen, dass das organische Wachstum dann wieder auf den kommunizierten Wachstumspfad zurückschwenke. Neben Basiseffekten helfe jetzt zusätzlich die mögliche Zinswende in den USA. Nachdem deren Notenbank signalisiert habe, die Zinspolitik zu lockern, wachse die Wahrscheinlichkeit, dass sich die finanzielle und wirtschaftliche Lage vieler Schwellenländer dank höherer Kapitalzuflüsse deutlich erhole. Die Sektoreinschätzung des Analysten laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Danone-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 83,00 gesehen. (Analyse vom 21.06.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Danone S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze Danone-Aktie: