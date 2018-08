Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

68,17 EUR +0,06% (07.08.2018, 12:50)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (07.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Analyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) von 65 auf 69 EUR.Der Umsatz von Danone sei im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 im Wesentlichen aufgrund belastender Wechselkurseffekten um 4,4% auf 6,4 Mrd. EUR gefallen. Auf vergleichbarer Basis (like-for-like, lfl) sei allerdings ein Anstieg um 3,3% erzielt worden, der aber unter der Wachstumsrate des ersten Quartals von 4,9% gelegen habe. Im ersten Halbjahr habe der Umsatz damit auf vergleichbarer Basis um 4,0% zugenommen und 12,5 Mrd. EUR erreicht. Das Unternehmen habe dabei wie in den Vorquartalen von einer guten Nachfrage nach Babynahrung profitiert, insbesondere aus China. Daher hab das Segment Specialized Nutrition mit einem lfl-Umsatzplus von 12,5% und einem deutliche Margenanstieg um 121 Basispunkte auf 25,5% im ersten Halbjahr eine gute Entwicklung gezeigt. Insgesamt sei das bereinigte operative Ergebnis im Konzern um 3,9% (lfl +7,9%) auf 1,78 Mrd. EUR gestiegen, was einer Verbesserung der bereinigten operativen Marge auf vergleichbarer Basis um 51 Basispunkte auf 14,27% entsprochen habe.Die mittelfristigen Ziele bis zum Jahr 2020 habe das Unternehmen bestätigt. Hierzu würden ein Umsatzwachstum von 4% bis 5% auf vergleichbarer Basis und eine bereinigte operative Marge von mehr als 16% gehören. Für das Jahr 2018 stelle Danone ein zweistelliges EPS-Wachstum ohne Wechselkurseffekte und ohne Einfluss aus der Jakult-Transaktion in Aussicht.Auf der Basis seines aktualisierten DCF-Modells errechnet Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, einen fairen Wert je Aktie von 69,52 EUR und stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Danone-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das größte Risiko sehe er in einer weiteren Intensivierung des Wettbewerbs und in der Preisentwicklung der zur Produktion notwendigen Einsatzstoffe. (Analyse vom 07.08.2018)Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:68,36 EUR +0,49% (07.08.2018, 10:28)