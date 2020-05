Boston (www.aktiencheck.de) - Als die US-Arbeitslosigkeit im April ein Nachkriegshoch von 14,7 Prozent erreichte, kehrte der S&P 500 auf ein Niveau zurück, das er bereits im August 2019 erreicht hatte, als die US-Arbeitslosigkeit nahe einem Rekordtief von 3,7 Prozent lag, so Noel Dixon, Macro Strategist bei State Street Global Markets.Der wahrscheinlichste Grund für diese Marktresistenz sei die Zentralbankliquidität, die die Anleger auf der Risikokurve nach außen dränge. Wie aus dem Schaubild der Experten ersichtlich sei, und mit Ausnahme von China, das als erstes in und als erstes aus dem Lockdown herausgekommen sei, stehe die Performance jedes Aktienmarktes im Einklang mit dem Grad der monetären Stimulierung. Mit anderen Worten, die USA hätten die anderen Märkte outperformt, weil die FED die meisten Anreize gegeben habe.Die Anleger seien verständlicherweise hoffnungsvoll, dass die Zentralbanken in der Lage sein würden, die Dinge zum Besseren zu wenden. Seit 1998 eile der Nettobetrag der weltweiten Zinssenkungen der Zentralbanken den globalen Einkaufsmanagerindex (PMI) um acht Monate voraus. Insgesamt würden die Experten davon ausgehen, dass die Aktienmärkte in den nächsten sechs Monaten bis zu einem Jahr widerstandsfähig bleiben würden, wobei die USA unter den entwickelten Ländern die Nase vorn haben würden. (20.05.2020/ac/a/m)