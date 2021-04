Wien (www.aktiencheck.de) - Der aufgrund des Auftretens von seltenen Blutgerinnseln in den USA vorübergehend ausgesetzte Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) darf nach der Freigabe der US-Gesundheitsbehörden CDC und FDA wieder eingesetzt werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe dank hoher Nachfrage - insbesondere in China . und Kostensenkungen im ersten Quartal 2021 den Gewinn gegenüber dem zugegeben schwachen Vorjahresquartal vervielfacht.Die BAWAG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2) habe heute Morgen einen Nettogewinn in Q1 2021 in der Höhe von EUR 74 Mio. vermeldet. Die Bank halte dabei an ihren mittelfristigen Zielen fest und bekräftige den Dividendenplan. (26.04.2021/ac/a/m)