Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,60 EUR +1,16% (21.05.2021, 10:27)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,56 EUR +0,56% (21.05.2021, 10:12)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (21.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern und der Öl-Gigant Royal Dutch Shell würden den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur und die Einführung von mit Brennstoffzellen betriebenen Lkw in Europa forcieren. Eine entsprechende Vereinbarung der beiden Schwergewichte sei unterzeichnet worden, wie Daimler am Donnerstag bekanntgegeben hat.Royal Dutch Shell plane zunächst ein Wasserstoff-Tankstellennetzwerk für grünen Wasserstoff zwischen drei Produktionsstandorten in Rotterdam in den Niederlanden sowie in Köln und Hamburg zu errichten, heiße es. Ab 2024 wiederum plane der niederländisch-britische Konzern zwischen den drei Standorten Tankstellen für schwere Lkw zu betreiben. Ein Jahr danach wolle Daimler dem Vernehmen nach die ersten Brennstoffzellen-Trucks an Kunden übergeben.Dass sich Schwergewichte wie Royal Dutch Shell und Daimler zusammenzuschließen, um eine Wasserstoff-Infrastruktur aufzubauen, sei für die aufstrebende Branche ganz klar positiv zu werten. Allerdings stecke das ganze Thema noch in den Kinderschuhen. Was die Daimler-Aktie angehe, sei schon viel eingepreist. Das Papier sei eine Halteposition, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: