Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) wollten auch nach Beendigung der Halbleiterkrise den Absatz von Premiumfahrzeugen einschränken. Die deutschen Automobilhersteller hätten die Verkaufszahlen ihrer Premiummarken als Reaktion auf den Mangel an verfügbaren Chips auf dem Markt gesenkt. Die Maßnahmen könnten jedoch auch dann noch beibehalten werden, wenn das Chip-Angebot die Nachfrage eingeholt habe, um die Preise für Luxusfahrzeuge hoch zu halten.



Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), habe in einem Interview mit dem "Spiegel" gesagt, sein Unternehmen sei offen für Partnerschaften, um gemeinsam Software zu entwickeln. Bislang entwickele Volkswagen die Software in Eigenregie, in der Hoffnung, bald mit Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) oder Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) in Sachen autonome Fahrtechnik konkurrieren zu können.



Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) und Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) hätten sich zusammengetan, um eine Pilotanlage in Chile zu entwickeln, die einen CO2-neutralen Kraftstoff produzieren solle. Die Anlage solle Mitte 2022 in Betrieb genommen werden und in diesem Jahr 130 Tausend Liter synthetisches Ethanol produzieren. Die Kapazität solle bis 2024 auf 55 Millionen Liter und bis 2026 auf 500 Millionen Liter erweitert werden. Der Kraftstofftyp, der in der Anlage entwickelt werde, solle die CO2-Emissionen von Autos um bis zu 90% senken. (13.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa notieren zu Beginn der neuen Woche leicht im Plus, so die Experten von XTB.Die europäischen Aktien würden sich gut entwickeln, trotz eines glanzlosen asiatischen Handels, bei dem die meisten Benchmarks der Region nachgegeben hätten. Die Blue-Chip-Indices in Europa würden Gewinne von 0,4 bis 0,6% verbuchen. Schwedische Aktien würden hinterherhinken.