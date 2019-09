Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (11.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie steige seit dem 3. September jeden Tag, mittlerweile den siebten Tag in Folge. Insgesamt habe der Autobauer 11,3 Prozent zugelegt und damit den Gesamtmarkt (DAX) deutlich hinter sich gelassen. In der Vergangenheit habe es rund 40 solcher Gewinnserien gegeben. Das sage die Statistik, wie es weitergehen könnte.Die Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits würden zurzeit die zyklischen Aktien beflügeln, allen voran die Automobilhersteller. Daimler sei wie gesagt seit dem 3. September um 11,3 Prozent gestiegen und damit um 7,7 Prozentpunkte besser als DAX.Laut Bloomberg habe es seit 1998 19 Gewinnserien von sechs Tagen gegeben. 18 Mal habe die Strecke sogar länger gehalten. Die längste Gewinnserie habe es ab dem 27. November 2012 gegeben und zwölf Handelstage gedauert.Den Berechnungen der Nachrichtenagentur nach habe sich die 5-Tages-Rendite nach einer Gewinnserie von sechs Tagen im Durchschnitt auf minus 0,6 Prozent beziffert. Der höchste Return seien im Jahr 1998 einmal 5,2 Prozent gewesen. Am schlechtesten habe Daimler im Jahr 2011 abgeschnitten. Damals habe die Aktie nach einer solchen Sechs-Tages-Rally in den darauffolgenden fünf Handelstagen 10,7 Prozent verloren.Bei der längsten Gewinnserie habe der Autobauer nach sechs Handelstagen noch einmal 3,3 Prozent Rendite oben drauf gepackt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.