Laut einem Bericht des Handelsblatts habe sich Cariad, die Softwaresparte von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), mit Bosch zusammengetan, um gemeinsam eine Autosoftware zu entwickeln. Es heiße, dass Volkswagen im Rahmen des Deals über hundert Millionen Euro investiere.



Einem Bericht von Reuters zufolge habe der British Minister of State for Investment Gerry Grimstone angeboten, ein Treffen zwischen Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) und Qatar Airways zu veranstalten, um einen Ausweg aus dem derzeitigen Streit zwischen den beiden Unternehmen zu finden. Qatar Airways habe gesagt, dass sie von der nationalen Regulierungsbehörde aufgefordert worden sei, 20 ihrer 53 Airbus A350-Jets am Boden zu lassen, aber Airbus behaupte, dass die Fluggesellschaft versuche, die Probleme falsch darzustellen und sich weigere, den vorgeschlagenen Reparaturplan zu akzeptieren.



Harald Wilhelm, der Finanzvorstand von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), habe gesagt, dass der deutsche Luxusautohersteller eine zweistellige operative Marge anstrebe, was zu einem positiven Ausblick auf die Dividende führen würde. Dem Automobilhersteller sei es gelungen, die zweistelligen Margen trotz der jüngsten Verknappung von Rohstoffen und Halbleitern zu halten. In anderen Nachrichten sei berichtet worden, dass Daimler einen Vergleich in Höhe von 197 Millionen Dollar im Fall der kanadischen Dieselabgase erzielt habe.



Einschätzungen von Analysten:



- Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) sei von der Deutschen Bank auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 99 Euro gesetzt worden.

- SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) sei von der UBS auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel werde auf 147 Euro gesetzt. (13.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus, so die Experten von XTB.Eine Verbesserung der Risikostimmung sei auch an den Rohstoffmärkten zu beobachten, wo Edelmetalle, Industriemetalle und Öl höher gehandelt würden. Die Blue-Chip-Indices aus Deutschland und Schweden seien mit einem Plus von jeweils rund 1% die Spitzenreiter des heutigen Tages. Die russischen Indices hingegen würden aktuell um rund 1% fallen. Heute würden nur wenige Daten veröffentlicht, aber in dieser Woche werde es eine Fülle von Zinsentscheidungen der wichtigsten Zentralbanken geben.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere zu Beginn der neuen Woche zusammen mit den anderen wichtigen Indices aus Europa im Plus. Der Index sei am Ende der Vorwoche von der Unterstützungszone abgeprallt, die durch das 50%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses (Bereich 15.725 Punkte) markiert werde, und die Erholung setze sich heute fort. Der Preis habe zu Beginn des Tages den Bereich um 15.800 Punkte getestet, habe diesen jedoch nicht überwinden können. Der DAX habe auf die Retracements des oben genannten Aufwärtsimpulses reagiert. Daher sollten sich die Bullen auf den Bereich um 15.940 Punkte (23,6% Retracement) konzentrieren, falls wir einen Durchbruch über den 200er-SMA (H4-Chart, Bereich 15.800 Punkte) sehen würden.