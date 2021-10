Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (20.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nach dem starken Lauf in den letzten Wochen sei die Daimler-Aktie in die Konsolidierung übergegangen. "Erfolgreicher Test der Schulter-Kopf-Schulter-Formation und bullischer Pullback bis knapp 84 Euro. So lassen sich die letzten Tage und Wochen der Daimler-Aktie beschreiben. Zudem gelang die Rückkehr in den übergeordneten Aufwärtstrend durch das Überhandeln des "78-Euro-Nadelöhrs". Die Aktie ist nun wieder in den Ende März dieses Jahres begonnenen Aufwärtsmodus zurückgekehrt. Allerdings ist durch die jüngste Rally nun auch die Kurzfrist-Indikation leicht überhitzt. Zudem dreht der Trendfolgeindikator MACD. Ein akutes Verkaufssignal sendet er aber noch nicht. Somit kommt nun dem Terrain um die 80 Euro eine wichtige Supportfunktion zu", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der DONNER & REUSCHEL AG.Nach wie vor treibe die kommende Aufspaltung des Autokonzerns die Daimler-Aktie nach oben. Anleger sollten sich von kurzen Konsolidierungsphasen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bis zur Abspaltung der Lkw-und Bus-Sparte im Dezember werde das positive Momentum anhalten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: