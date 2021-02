Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestiegenen Rohstoffpreise bewirkten bei Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) einen Anstieg des bereinigten Gewinns um 20% auf USD 12,5 Mrd., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Stuttgarter PKW- und LKW-Konzern Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) habe heute Früh seine endgültige Bilanz für 2020 vorgelegt. Gestärkt durch ein doch etwas überraschend starkes zweites Halbjahr könne Vorstandschef Ola Källenius nun die ersten Früchte seines Sparkurses ernten und zugleich die geplante Aufspaltung des Konzerns vorantreiben.Investor Warren Buffett steige über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in zwei neue Titel ein: Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) (+3,0%) und Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) (+5,2%). Bei Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) sei das Engagement dagegen reduziert worden, woraufhin sich die Papiere des iPhone-Herstellers um 1,8% ermäßigt und so auch zum Teil die negative Richtung bei den Technologietiteln vorgegeben hätten. (18.02.2021/ac/a/m)