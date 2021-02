Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (18.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter PKW- und LKW-Konzern habe heute Früh seine endgültige Bilanz für 2020 vorgelegt. Gestärkt durch ein doch etwas überraschend starkes zweites Halbjahr könne Vorstandschef Ola Källenius nun die ersten Früchte seines Sparkurses ernten und zugleich die geplante Aufspaltung des Konzerns vorantreiben.Bei deutlich weniger verkauften Autos (2,84 Mio. Einheiten im Corona-Jahr 2020 versus 3,34 Mio. in 2019) und einem dementsprechend von EUR 172,7 Mrd. auf EUR 154,3 Mrd. geschrumpften Umsatz habe die Daimler AG im Gesamtjahr 2020 ein EBIT von EUR 6,6 Mrd. (2019: EUR 4,3 Mrd.) erzielen können. Für das Geschäftsjahr 2020 solle eine Dividendenzahlung von EUR 1,35 je Aktie (zum Vergleich: 2019 seien es EUR 0,90 gewesen) vorgeschlagen werden. Damit habe der Traditionskonzern das durch die Pandemie geprägte Jahr in Summe sehr gut gemeistert. Im zweiten Halbjahr hätten die Absätze insbesondere im sehr wichtigen Markt China kräftig angezogen und auch die Bereiche Elektrifizierung und Digitalisierung hätten ein rapides Wachstum erlebt.Der Konzern erwarte Absatz, Umsatz und EBIT im Jahr 2021 deutlich über dem Vorjahresniveau und plane wie berichtet die Abspaltung von Daimler Truck samt Börsennotierung eines Mehrheitsanteils dieser LKW-Sparte. Daimler zeige sich damit sehr zuversichtlich, die seit dem zweiten Halbjahr 2020 gegebene positive Dynamik beibehalten zu können. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity