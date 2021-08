Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,65 EUR -0,30% (05.08.2021, 17:56)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,41 EUR -0,70% (05.08.2021, 17:35)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (05.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Autobauers Daimler sei gut in die Woche gestartet. Der erhoffte Ausbruch sei jedoch ausgeblieben. Ganz im Gegenteil: Dem Wert sei die Puste ausgegangen und habe im Laufe der Woche deutlich an Fahrt verloren. Das gebe es nun aus charttechnischer Sicht beim DAX -Titel zu beachten.Mitte Juli habe die Daimler-Aktie gerade noch die Kurve bekommen. Zuvor sei sie aus ihrem mittelfristigen Aufwärtskanal bei 76 Euro nach unten herausgefallen. Daraufhin habe sie bis an die langfristige Trendlinie bei 68 Euro zurückgesetzt, diese aber erfolgreich testen können.Nachdem es an dieser Marke vor zwei Wochen zu einem Rebound gekommen sei, habe sich letzte Woche ein neuer Ausbruch über den Widerstand an der 50-Tage-Linie bei rund 76 US-Dollar angebahnt. Am Montag habe die Aktie dann zwar über dieser Hürde geöffnet, sei aber prompt wieder darunter gerutscht und habe damit das Kaufsignal eliminiert. Die Fortsetzung des Aufwärtstrends sei somit vorerst vom Tisch. Zumal auch die niedrige Trendstärke (ADX-Indikator) für eine kurzfristig anhaltende Seitwärtsbewegung spreche.Der Ausbruchversuch bei der Daimler-Aktie sei nicht geglückt. Kurzfristig müsse mit einer anhaltenden Konsolidierung gerechnet werden. Langfristig sehe "Der Aktionär" aber nach wie vor großes Potenzial bei dem Wert.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link