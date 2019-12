Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (02.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler müsse sparen. Um wie geplant 1,4 Milliarden Euro beim Personal einzusparen, wolle der Stuttgarter Konzern in der Verwaltung vor allem freiwerdende Stellen nicht nachbesetzen, die Altersteilzeit ausweiten und Mitarbeitern Abfindungen anbieten. Insgesamt werde Daimler in den kommenden drei Jahren weltweit mehr als 10.000 Arbeitsplätze abbauen. Die Analysten seien unterschiedlicher Meinung, was die Entwicklung der Aktie angehe.Daimler- Vorstandschef Ola Källenius habe die Sparpläne Mitte November schon einmal grob skizziert, als er Investoren in London seine Strategie für die kommenden Jahre erläutert habe. Am Freitag sei es dann Personalvorstand Wilfried Porth gewesen, der habe verkünden müssen, was das 1,4-Milliarden-Ziel konkret für die Arbeitsplätze bedeute. "Mit den jetzt gemeinsam mit dem Betriebsrat beschlossenen Eckpunkten zur Verschlankung des Unternehmens können wir dieses Ziel bis Ende 2022 erreichen", habe Porth gesagt und versprochen, so sozialverträglich wie möglich vorzugehen.Aus Sicht des Konzerns sei das Personal - gut 178 000 Leute allein in Deutschland - schon ganz grundsätzlich zu teuer, was die Wettbewerbsfähigkeit schmälere. Zugleich müsse Daimler das nötige Geld zusammenbekommen für Investitionen in Zukunftsthemen wie die Elektromobilität oder das autonome Fahren - und das zu einem ungünstigen Zeitpunkt.Die weltweite Autokonjunktur lahme, es habe Produktions- und Absatzprobleme gegeben, zudem habe der Konzern zuletzt Milliardensummen vor allem für seine Diesel-Altlasten zurücklegen müssen. Auch die Einhaltung der strenger werdenden Vorgaben der EU für den Kohlendioxid-Ausstoß (CO2) der Neufahrzeuge koste viel Geld. Gleich zweimal habe Källenius, der erst im Mai den Vorstandsvorsitz von Dieter Zetsche übernommen habe, die Jahresprognose für 2019 nach unten korrigieren müssen. Im zweiten Quartal sei Daimler gar in die roten Zahlen gerutscht.Um das alles aufzufangen, wolle Källenius nicht nur beim Personal sparen. Auch die Materialkosten sollten runter, die Investitionen gekappt, die Modellpalette gestrafft und der ganze Laden effizienter aufgestellt werden.Betrachte man die deutschen Auto-Hersteller, so habe der VW-Konzern die besten Karten. "VW-Chef Herbert Diess hat vor drei Jahren mit der Neuausrichtung Gas gegeben und das kann man an den Elektromobilitäts-Plattformen und dem ID3 und Porsche Taycan sehen", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber "Der Aktionär" gesagt. Und ergänzt: "Die nächsten fünf Jahre werden für die Autobauer sehr schwer werden. Der Automarkt erlebt derzeit einen Einbruch in China durch den Handelsstreit. Auf der anderen Seite der Umbruch Richtung Elektromobilität. Das muss jetzt schnell gehen, sonst kommen hohe Strafzahlungen", ergänze Autoexperte Dudenhöffer.Wie gehe es mit der Daimler-Aktie weiter? Der Trend zeige derzeit eher nach unten. Die horizontale Unterstützung bei 51,90 Euro sei zuletzt durchbrochen worden. Der nächste Support liegt bei 50,08 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler