Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

44,005 EUR -3,53% (21.09.2020, 11:19)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

43,785 EUR -3,73% (21.09.2020, 11:05)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (21.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Anleger hätten im Zusammenhang mit der Dieselaffäre weitere Millionenklagen gegen den Autobauer Daimler eingereicht. Fast 250 Millionen Euro Schadenersatz würden die Kläger allein in einem Verfahren verlangen, in drei weiteren würden sich die Forderungen zusätzlich auf etwa 100 Millionen Euro summieren, wie das Landgericht Stuttgart auf Anfrage bestätigt habe.Hinter den Klagen stünden unter anderem verschiedene Fonds. Hinzu komme noch eine Reihe weiterer neuer Verfahren, in denen es aber um geringere Beträge gehe. Insgesamt würden Daimler-Anleger in diversen Verfahren am Landgericht Stuttgart inzwischen deutlich mehr als eine Milliarde Euro Schadenersatz von dem Autobauer verlangen.Im Kern gehe es - wie auch bei den zahlreichen Klagen gegen den VW-Konzern - um den Vorwurf, die Märkte seien zu spät über die finanziellen Folgen der Dieselaffäre informiert worden. Dadurch seien die Daimler-Aktien, die die Anleger gekauft hätten, zum damaligen Zeitpunkt viel zu teuer gewesen. Daimler weise die Vorwürfe zurück. "Wir halten die Klagen für unbegründet und werden uns gegen die Vorwürfe mit allen juristischen Mitteln verteidigen", so ein Sprecher.In einem Streit mit Anlegern in den USA, die eine Sammelklage eingereicht hätten, hätten sich die Parteien inzwischen auf einen Vergleich geeinigt. Der sehe vor, dass Daimler 19 Millionen Dollar (16 Millionen Euro) zahle, um den Streit beizulegen.Fakt ist: Die Diesel-Affäre sei längst im Kurs der Daimler-Aktie eingepreist und abgehakt. Es gelte, den Blick nach vorne zu richten: Daimler bringe seine Auto- und Brummi-Sparte auf Vordermann. Zuletzt habe der Automobil-Hersteller die "Factory 56" in Betrieb genommen, in der auch das Flaggschiff der E-Mobility-Sparte, der EQS gebaut werden solle. Jetzt sei die Brummi-Sparte dran. Daimler werde in Zukunft auf Wasserstoff- und Elektroantriebe setzen.Der Aufwärtstrend sei intakt. Unterbrochen von kleineren Konsolidierungsphasen laute das nächste Etappenziel 50,00 Euro. Wird auch diese Hürde genommen, liegt das nächste Kursziel im Bereich von 54,50 Euro und 55,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link