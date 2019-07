Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (15.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem der Autobauer Daimler am Freitag die Märkte mit einer Gewinnwarnung geschockt habe, sei die Aktie von Daimler deutlich unter Druck geraten. Das Papier sei unter das Junitief 2019 bei 45,71 Euro gerutscht. Zeitweise sei es bis auf 44,54 Euro nach unten gegangen. Doch knapp über dem Jahrestief, das im Januar bei 44,51 Euro markiert worden sei, habe das Papier wieder nach oben drehen können. Und sogar das Junitief habe im Tagesverlauf am Freitag wieder zurückerobert werden können. Damit habe das große Verkaufssignal erst einmal abgewendet werden können. Neben der Dieselaffäre und anderen Problemen laste weiterhin auch die Gefahr höher US-Einfuhrzölle auf europäische Autos auf dem Wert.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe angesichts drohender höherer US-Einfuhrzölle die Bedeutung deutscher Investitionen in den USA betont. Deutsche Firmen hätten in den Vereinigten Staaten Milliarden investiert und Hunderttausende Jobs geschaffen, habe Altmaier am Freitag am letzten Tag seiner fast einwöchigen US-Reise bei einem Besuch des Mercedes-Werks in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama gesagt.Statt Handelskonflikten sei mehr Kooperation notwendig, habe der CDU-Politiker gesagt. Er habe vorgeschlagen, Deutschland und die USA könnten ihre Zusammenarbeit bei der beruflichen Ausbildung verstärken. In beiden Ländern herrsche ein Mangel an Fachkräften.Die republikanische Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey, habe sich gegen mögliche höhere Einfuhrzölle für europäische Autos gewandt. Ivey habe in Tuscaloosa gesagt, ihre Aufgabe sei es, Jobs in Alabama zu schützen. Höhere Zölle könnten keine Antwort sein.US-Präsident Donald Trump sehe sein Land in Handelsfragen benachteiligt. Mitte Mai habe er angedrohte Sonderzölle auf Einfuhren von Autos aus der EU - die besonders deutsche Hersteller treffen würden - für ein halbes Jahr ausgesetzt. In dieser Zeit solle über ein Zollabkommen verhandelt werden.Wer investiert ist, sollte diese massive Unterstützung unbedingt beachten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.