Aktien von Daimler befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

78,00 EUR -1,70% (16.06.2021, 12:48)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

78,22 EUR -1,26% (16.06.2021, 12:33)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autokonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.In der Automobilbranche brumme es seit einigen Monaten wieder kräftig. Insbesondere China verschaffe den deutschen Autobauern starken Rückenwind. Davon habe auch die Daimler-Aktie profitiert. Der Titel habe bereits in diesem Jahr um 40 Prozent zulegen können. Die Sache habe allerdings einen Haken.Die Welt kehre langsam zur Normalität zurück, die Fahrzeugverkäufe in China würden weiter anziehen und seien bereits höher als vor der Pandemie. Das freue insbesondere deutsche Premium-Hersteller wie Daimler und seine Aktionäre. Seit der Empfehlung vor 14 Monaten habe die Aktie um über 188 Prozent zugelegt. Für 2021 stünden stattliche 40 Prozent zu Buche.Nach der Rally scheine die Aktie nun langsam an Kraft zu verlieren. Nach der Konsolidierung im April habe der Kurs zwar erneut angezogen und ein neues Mehrmonatshoch bei 80,41 Euro erreicht. Allerdings liege dieses Hoch nur drei Prozent über dem Hochpunkt aus dem April.Der DAX habe in den vergangenen zehn Handelstagen neue Rekorde feiern können, die Daimler-Aktie hinke allerdings hinterher. Der Kurs pendle aktuell zwischen 77,55 und 80,41 Euro. Auch der gescheiterte Ausbruchsversuch zum Beginn der Handelswoche deute auf eine kurzfristige Schwäche hin. Falls die kurzfristige Short-Tendenz sich vorsetze, stünden bei 77,55 und bei 76,05 Euro erste technische Unterstützungen bereit.Investierte Anleger lassen sich hiervon nicht verunsichern und halten die Füße still - the trend is your friend, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.