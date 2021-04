Die Grundtendenz für die Daimler-Aktie bleibe positiv, wenngleich das Papier mittlerweile schon viel eingepreist habe. Das Papier bekomme Support von der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 71,70 Euro verlaufe. Sollte diese Marke nicht halten, liege eine Unterstützung bei 70,50 Euro.



Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Ola Källenius habe nach seinem Start als Daimler-Vorstandschef vor zwei Jahren viel mit Aufräumarbeit beim Auto- und Lkw-Bauer zu tun gehabt. Rund ein halbes Jahr und mehrere Gewinnwarnungen habe es gedauert, bis der Vorstand dann unter ihm klare Kante gezeigt und den Konzern auf harte Kostensenkungen und den Abbau womöglich Zehntausender Stellen eingeschworen habe. Mit dem Vorhaben, das Traditionsunternehmen gänzlich aufzubrechen und zwei unabhängige Teile daraus zu machen, habe der Schwede aber nun ganz eigene Pflöcke in Stuttgart eingeschlagen.Nach den schweren Einbrüchen in der Corona-Krise in den ersten beiden Quartalen 2020 bekomme die Autobranche insgesamt, aber vor allem auch Daimler derzeit ungeahnt starken Rückenwind von den weltweiten Automärkten. Das stärke auch Källenius' Plan, die seit Jahren von Profiinvestoren erhoffte Abspaltung des Lkw- und Busgeschäfts von Daimler Truck noch dieses Jahr durchzuziehen.Eckdaten für den Jahresstart 2021 hätten die Stuttgarter bereits vorgelegt - und die hätten sich erneut sehen lassen können. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe Daimler zwischen Januar und Ende März mit 5,75 Milliarden Euro so viel eingefahren wie noch zuvor in einem ersten Quartal. Dazu hätten auch Bewertungserträge durch ein Brennstoffzellen-Gemeinschaftsunternehmen mit dem schwedischen Nutzfahrzeugrivalen Volvo beigetragen.Dennoch: Auch das bereinigte EBIT habe mit knapp 5 Milliarden Euro rund eine Milliarde höher gelegen als von Analysten geschätzt. In der Pkw- und Van-Sparte Mercedes-Benz habe die operative Marge bei außergewöhnlich starken 14,3 Prozent gelegen. Die Marge um Lkw- und Busgeschäft habe bei 6 Prozent gelegen - angesichts des Zusammenbruchs der Nutzfahrzeugmärkte im vergangenen Jahr ordentlich. Der finanzielle Mittelzufluss im Geschäft mit Autos und Nutzfahrzeugen habe ebenfalls positiv überrascht.Dem Unternehmen würden mehrere Dinge in die Karten spielen. Zum einen: Das Geschäft von Mercedes in China brumme. Im Vergleich zum schwachen Vorjahresabsatz habe Daimler 60 Prozent Pkw mehr in der Volksrepublik verkauft - ebenfalls Rekord für ein Startquartal. Weltweit sei der Absatz um ein gutes Fünftel geklettert.Zudem würden die Autobauer derzeit noch von ihren in der Krise angestrengten Kostensenkungen beim Personal, den Investitionsausgaben und in der Lagerhaltung profitieren. Darüber hinaus sorge die Nachfrage nach Autos bei teils geringem Angebot für vorteilhafte Preise am Markt, sprich: Rabattschlachten gebe es derzeit kaum. Insbesondere im Segment der teureren Premiummodelle würden die Käufer schon seit längerem wieder beherzt zugreifen, vor allem in China."Nach meiner Wahrnehmung haben Mercedes und der VW-Konzern einen guten Eindruck gemacht. Ich fand die Mercedes Darstellung sehr überzeugend. Die Marke hat in China noch viel Potenzial", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Källenius habe aber auch die mittlere und längere Frist der Unternehmensstrategie im Blick. Für Mercedes, wo er auch Spartenchef sei, habe er die Devise "Electric first" ausgerufen, Verbrennerversionen von neuen Modellen werde es künftig nur noch nachrangig geben. Der Manager wolle aber flexibel bleiben und da, wo es die Nachfrage erfordere, auch weiter Verbrenner anbieten.Daimler peile in seiner Pkw-Sparte bisher bis 2030 einen Absatzanteil elektrifizierter Autos von "mehr als 50 Prozent" an - in diese Kategorie würden sowohl rein elektrische Autos als auch Hybride fallen. Källenius habe allerdings zuletzt angedeutet, dass alles womöglich auch schneller gehen könne, wenn sich die derzeit "starke Nachfrage" nach elektrischen Fahrzeugen fortsetze.Jose Asumendi von J.P. Morgan sehe Daimler auf gutem Weg zu einem "Superzyklus" bei den Gewinnen. Die Stuttgarter hätten die Fixkosten um 20 Prozent gesenkt und gleichzeitig neue Modelle eingeführt - diesen Schwung sehe der Experte auch durch das ganze Jahr hinweg anhalten. Wer stark auf Chinas Automarkt sei, profitiere auch einfach rechnerisch davon, dass die starken Margen dort aufgrund der höheren Gewichtung sich noch deutlicher auf Konzernebene niederschlügen.Die Schwaben hätten einmal mehr überraschend gute Eckdaten vorgelegt, habe Jefferies-Experte Philippe Houchois gemeint. Trotz des voraussichtlich herausfordernden Produktionsumfelds im zweiten Quartal dürfte das die Erwartungen an das Daimler-Abschneiden erhöhen.Bereits vor den Aufspaltungsplänen sei die Aktie von Daimler deutlich schwungvoller gelaufen als lange Zeit davor. Zuerst habe das Papier den verlorenen Boden des Corona-Crashs aus dem Frühjahr 2020 wettmachen müssen, was im August schließlich gelungen sei. Vor allem seit November sei es noch einmal spürbar nach oben gegangen, und der Spin-off-Plan von Anfang Februar habe das Papier dann komfortabel über die 60 Euro gehoben, von wo aus es weiter bis auf aktuell 73,57 Euro gegangen sei. Zuvor sei die Aktie auf ein Hoch von knapp 78 Euro gestiegen - so viel sei sie zuletzt Ende 2015 wert gewesen.