Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.



Aktien von Daimler Truck befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

29,96 EUR +1,44% (02.06.2022, 12:33)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

30,065 EUR +1,61% (02.06.2022, 12:19)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (02.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Die Brennstoffzellen-Fabrik im schwäbischen Weilheim an der Teck solle dem Lastwagenhersteller Daimler Truck zufolge möglichst schon vom kommenden Jahr an errichtet werden. Als Bauzeit würden etwa zwei Jahre veranschlagt, habe es am späten Mittwochabend bei einer Unternehmensveranstaltung in Karlsruhe geheißen.Vorstandsmitglied Karin Rådström habe gesagt, das grüne Licht für das Nutzen eines Gewerbegebiets in Weilheim sei ein "wichtiger Meilenstein" gewesen. "Es verläuft plangemäß", habe die Topmanagerin hinzugefügt. Ende April hätten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde im Kreis Esslingen mehrheitlich für die Ausweisung des Gewerbegebiets votiert.Grünen-Fraktionschef, Andreas Schwarz, in dessen Wahlkreis die Gemeinde liege, habe der Deutschen Presse-Agentur gesagt, er erwarte einen Spatenstich für die Fabrik im kommenden Jahr.Cellcentric, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo , wolle das Werk errichten und dort alternative Antriebe für schwere Lastwagen entwickeln. Beim Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben setze Daimler Truck auf Batterie und Brennstoffzelle. Der Hersteller sehe sich als Weltmarktführer für Nutzfahrzeuge und beschäftige mehr als 100.000 Menschen.Auch "Der Aktionär" bleibe optimistisch für die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie befinde sich auch im "Aktionär"-Depot. Das charttechnische Bild habe sich zuletzt wieder deutlich aufgehellt. Nun gelte es, die 30-Euro-Marke nachhaltig zu überwinden. Gelinge dies, wäre dies ein weiteres positives Signal.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 02.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: