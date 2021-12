Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (13.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Nach mehr als einem Jahrhundert unter einem Dach sei Anfang Dezember bei Daimler die Abspaltung der Lastwagen- und Bus-Sparte vollzogen worden. Seit Freitag handle die Brummi-Sparte als separate Einheit an der Börse. Investoren würden unter anderem erwarten, dass die Notierung von Daimler Truck zu mehr Transparenz führen werde.Aktuell notiere das Papier bei 32,00 Euro. Damit würden die Investoren der LKW- und Bus-Sparte einen Börsenwert von 26,5 Milliarden Euro spendieren.Angesichts der Ambitionen sei Daimler Truck aktuell sicherlich günstig zu haben. Vor allem solle die Profitabilität bis 2025 deutlich gesteigert werden. Dabei sei davon auszugehen, dass sich Daimler eher am margenstarken Brummi-Hersteller Volvo, als an Traton orientieren werde.Goldman Sachs habe die Bewertung der Papiere von Daimler Truck als Weltmarktführer im Lkw-Geschäft bei einem Kursziel von 40 Euro mit "buy" aufgenommen. Analystin Daniela Costa halte die Umsatzentwicklung im kommenden Jahr für sehr gut vorhersehbar. Zudem rechne sie innerhalb der kommenden fünf Jahre mit zweistelligen Margen, nachdem man bisher Volvo, Scania und Paccar in puncto Profitabilität noch hinterherhinke.Daimler Truck wolle die Profitabiliität in den kommenden Jahren Stück für Stück steigern. Die Positionierung im Brummi-Segment sei hervorragend. Betrachte man die Bewertungsmultiplen, sei die Aktie bei Kursen um 32 Euro noch immer zu günstig.Die Daimler Truck-Aktie hat also durchaus noch Potenzial nach oben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)