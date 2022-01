Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

34,83 EUR -2,86% (18.01.2022, 10:15)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

35,02 EUR -1,19% (18.01.2022, 10:00)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (18.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck habe im abgelaufenen Jahr den Absatz deutlich erhöht. Das Unternehmen habe 2021 mit 455.000 Einheiten weltweit rund 20 Prozent mehr Brummis und Busse abgesetzt als im Vorjahr. Dazu habe eine Erholung in den wichtigsten Märkten vor allem in der ersten Jahreshälfte beigetragen.Die Nachfrage in den Kernmärkten sei zwar auch in der zweiten Jahreshälfte stark geblieben. Die Versorgungsengpässe bei Halbleitern hätten aber die Produktion gebremst und damit das Volumenwachstum speziell bei den schweren Nutzfahrzeugen in den USA und Europa begrenzt. Trotz der sich gegen Ende des Jahres verschlechternden Halbleitersituation hätten alle Segmente die auf dem Kapitalmarkttag festgelegten Volumenziele erreicht, habe das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitgeteilt.Einen Tag zuvor habe die DZ BANK die Daimler Truck-Aktie mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 42 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die von Daimler abgespaltene Nutzfahrzeugsparte Daimler Truck zähle zu den weltweit führenden Herstellern, habe Analyst Michael Punzet in einer Studie geschrieben. Durch die Abspaltung könne sich das Unternehmen stärker auf die Anforderungen der eigenen Kunden ausrichten, die teilweise deutlich von denen im Pkw-Bereich abgewichen seien.Jefferies-Analyst Himanshu Agarwal etwa schätze den Wert der Brummi-Sparte von Daimler auf 44 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Derzeit betrage der Börsenwert 29 Mrd. Euro.Daimler Truck wolle die Profitabilität in den nächsten Jahren Stück für Stück steigern. Die Positionierung im Brummi-Segment sei hervorragend. Betrachte man die Bewertungsmultiplen, sei das Papier bei Kursen um 35,44 Euro noch immer zu günstig.Die Daimler Truck-Aktie hat also durchaus noch Potenzial nach oben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2022)