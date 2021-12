Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

29,06 EUR +3,79% (10.12.2021, 11:57)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

29,45 EUR +5,18% (10.12.2021, 11:43)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (10.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) zu kaufen. Daimlers Luxuskarossen und seine Brummis würden nach mehr als einem Jahrhundert getrennte Wege gehen: Die Laster-Sparte Daimler Truck handle am Freitag erstmals in Frankfurt an der Börse.Nach mehr als einem Jahrhundert unter einem Dach sei die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte vollzogen worden. Das solle stille Reserven heben. Investoren würden unter anderem erwarten, dass die Notierung von Daimler Truck zu mehr Transparenz führen werde.Daimler-Konzernchef, Ola Källenius, habe gesagt, die Aufspaltung solle "das volle Potenzial beider Unternehmen freisetzen und entscheidenden Mehrwert für alle Seiten schaffen". Er habe bereits angekündigt, bei den Autos Mercedes-Benz als Luxusmarke zu profilieren. "Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, die begehrenswertesten Autos der Welt zu bauen und bei Elektromobilität und Fahrzeugsoftware die Führung zu übernehmen", habe er nach Angaben seines Unternehmens in Frankfurt gesagt. Volvo liegen wird, als bei Volkswagens TRATON ", so Jefferies-Analyst, Himanshu Agarwal. Er schätze den Wert der Truck-Sparte auf rund 44 Milliarden Euro.Die Aktie von Daimler-Truck habe also durchaus Potenzial nach oben. Vor allem solle die Profitabilität bis 2025 gesteigert werden. Dazu sei unter anderem die Anzahl der LKW-Basismodelle von 140 auf 100 heruntergeschraubt worden.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Aktie von Daimler Truck zu kaufen. Nach der Abspaltung notiere das Daimler-Papier bei 73,20 Euro und damit umgerechnet rund 1,5 Prozent im Plus. Anleger würden investiert bleiben. (Analyse vom 10.12.2021)