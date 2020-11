Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern baue die Zusammenarbeit mit seinem chinesischen Großaktionär Geely aus. Beide Unternehmen würden nach Daimler-Angaben vom Dienstag die Entwicklung eines neuen Benzinmotors planen, der in Europa und China hergestellt werden solle und dann auch in Fahrzeugen mit Hybridantrieb zum Einsatz kommen könne.Es ist die erste Zusammenarbeit zwischen Daimler und Geely bei Motoren. Beide Konzerne würden aber bereits seit längerem in mehreren anderen Bereichen kooperieren. Die gemeinsam entwickelten Motoren sollten laut dem Stuttgarter Autobauer dann nicht nur in Daimler-Fahrzeugen, sondern auch in Volvo-Autos zum Einsatz kommen. Geely und Volvo seien eng miteinander verflochten.Das "Handelsblatt" schreibe, den Planungen zufolge sollten im Jahr 2024 die ersten dieser neuen Motoren gefertigt werden und dann einige Hunderttausend pro Jahr. Daimler habe sich nicht zu Details geäußert, sondern habe nur mitgeteilt, die Kooperation habe das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Geely habe sich gar nicht äußern wollen. Der Großaktionär halte 9,7% der Daimler-Aktien.Daimler habe Anfang Oktober bekanntgegeben, künftig noch stärker als bis dato angekündigt auf die Elektromobilität setzen zu wollen. Man strebe nicht weniger als "die führende Position" bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an, habe es geheißen. Der Konzern habe nun betont, man setze seine Bestrebungen fort, "die bestehenden Antriebsstrangwerke auf elektrische Umfänge umzustellen".(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link