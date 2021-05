Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Konzern habe aufregende Wochen hinter sich. Zuerst sei die Reaktion auf die Quartalszahlen vor drei Wochen recht verhalten ausgefallen. Dann hätten große Aktienverkäufe von Nissan sowie Produktionsstopps wegen des Halbleitermangels die Daimler-Aktie unter Druck gesetzt. Charttechnisch habe sie all das jedoch gut weggesteckt.Letzten Dienstag habe ein Kursrutscher nach unten Sorgen bereitet. Zwar sei dieser nicht besonders stark ausgefallen, aber dennoch habe die Daimler-Aktie dadurch den seit letztem Jahr März anhaltenden Aufwärtskanal nach unten verlassen. Dabei habe sie sogar die Unterstützung am GD50 bei 72,62 Euro unterschritten. Aus charttechnischer Sicht seien das zwei starke Verkaufssignale.Auch wenn der Titel am Folgetag nochmals leicht abgerutscht sei, habe er gerade noch so die Kurve kratzen können. Unter hohem Handelsvolumen habe er den GD50 zurückgekämpft und stehe jetzt nur noch knapp unter der Trendlinie, die momentan bei rund 74,50 Euro verlaufe. Könne auch diese in den nächsten Tagen zurückerobert werden, sei eine dynamische Aufwärtsbewegung bis an das Verlaufshoch bei 77,99 Euro wahrscheinlich. Darüber hinaus sei mit einer Fortsetzung der Rally zu rechnen.Nach starken Verkaufssignalen habe sich die Daimler-Aktie erfolgreich vor weiteren Rücksetzern retten können. Langfristig bleibe "Der Aktionär" bei seiner Meinung: Die Grundtendenz für die Daimler-Aktie bleibe positiv, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link