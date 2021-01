Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (28.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern habe am Donnerstag nach Börsenschluss starke vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vermeldet. Zudem zeige sich Daimler optimistisch für 2021.Der deutsche Premimum-Hersteller habe im Geschäftsjahr 2020 einen operativen Gewinn (EBIT) von 6,6 Mrd. Euro erzielen können. Der Markt habe nur mit 5,25 Mrd. Euro gerechnet. Auch der Free Cash Flow im Industriegeschäft habe mit 8,26 Mrd. Euro deutlich über den erwarteten 5,3 Mrd. Euro gelegen. Laut Daimler hätten alle Geschäftsbereiche zu der erfreulichen Entwicklung beigetragen. Beim Free Cash Flow hätten sich laut Konzern v.a. die umfangreichen Maßnahmen zur Kostenreduzierung und Liquiditätssicherung ausgezahlt. Zudem spiegele sich das starke operative Ergebnis wider.Auch für 2021 rechne der Autobauer angesichts der erfolgreichen Kostendisziplin mit einer positiven Geschäftsentwicklung. Die Corona-bedingten Engpässe bei Halbleitern würden aber das erste Quartal beeinflussen. Alle Aussagen stünden zudem unter der Annahme, dass keine weiteren Folgen durch die Lockdowns eintreten würden.Die vorläufigen Zahlen von Daimler seien stark. Trotz Corona-Krise habe der Konzern 2020 stark abgeschlossen. Die Daimler-Aktie könnte nun wieder die 60-Euro-Marke anlaufen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Hebel-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link