Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (19.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Ratingagentur Standard & Poor's habe am Donnerstag den Kreditausblick für Daimler von stabil auf negativ senkt. Einer der Gründe für die Herabstufung sei die zweite Gewinnwarnung des Autobauers innerhalb von nur drei Wochen gewesen. Nach den vielen Gewinnwarnungen und dem Abgasskandal sei die gesamte Branche angeschlagen. Wenn sich nun noch durch eine Abstufung einer viel beachteten Rating-Agentur die Kapitalkosten erhöhen würden, seien das nicht die Nachrichten, die die Börse derzeit hören wolle.Dennoch sehe Ferdinand Dudenhöffer Licht am Ende des Tunnels: "Ich würde davon ausgehen, dass mit dem neuen CEO und Finanzchef jetzt ein Rückstellungsaufbau gemacht wurde, der keine bösen Überraschungen mehr zulässt", habe der Autoexperte gegenüber "Der Aktionär" gesagt.Dennoch sei es für Entwarnung bei der Daimler noch zu früh. Man müsse davon ausgehen, dass die anstehenden Geschäftszahlen der europäischen Autoindustrie keinesfalls eine Erholung signalisieren würden. Auch wenn der chinesische Automarkt zuletzt nach einer langen Durststrecke wieder Erholungstendenzen gezeigt habe.Es werde ein hartes Stück Arbeit, den Swing weg von den lukrativen Verbrennungsmotoren, hin zur Elektrifizierung der Produktpalkette und neuen Mobilitätsdiensten zu schaffen. Was bedeute, dass "Daimler in den nächsten fünf Jahren seine Umsatzrenditen eher bei fünf Prozent statt bei zahn Prozent haben wird", so Dudenhöffer.Dass in Sachen Elektromobilität, selbst fahrende Autos und neue Mobilitätsdienste viele Autobauer in Zukunft enger zusammenarbeiten würden, sei eine logische Folge. So könnten Entwicklungen schneller vorangetrieben und Kosten auf mehrere Schultern verteilt werden."Eine sehr wichtige Sache und ein Gegengewicht zur VW-Ford-Kooperation, die vor ein paar Tagen verkündet wurde. Während sich VW auf Ford konzentriert, bilden BMW-Daimler eine Premium-Strategie für autonomes Fahren. Man könnte im Premiummarkt der Technologieführer werden", habe Autoexperte Dudenhöffer gegenüber "Der Aktionär" gesagt.Einen Unsicherheitsfaktor müssten Anleger weiterhin auf der Rechnung haben: Donald Trump. "Man muss davon ausgehen, dass der US-Präsident seine Zollriege mit der deutschen Autoindustrie umsetzt", so Dudenhöffer.Was die Daimler-Aktie betreffe, so habe das Papier wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Während der DAX im Jahresverlauf auf ein Plus von fast 17 Prozent kommt, liegt die Daimler Aktie bei rund 0,5 Prozent, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link