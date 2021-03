Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Daimler-Aktie habe in den letzten Wochen eine glänzende Performance aufs Parkett gelegt. Ende der abgelaufenen Handelswoche sei es etwas bergab gegangen. Sorgen vor einem noch länger andauernden Chipmangel hätten auf die Stimmung gedrückt.Der Chipmangel bereite der Auto-Industrie zunehmend Sorgen. Nach Einschätzung des japanischen Chip-Herstellers Renesas müsse die Branche wohl noch länger mit einem weltweit knappen Halbleiterangebot kämpfen.Darüber hinaus habe der Rückruf von 2,6 Millionen Autos in China auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Eine Vielzahl von Mercedes-Benz-Fahrzeugen müsse wegen eines möglichen Problems mit dem automatischen Notrufsystem nachgebessert werden. In den USA habe Daimler wegen des möglichen Fehlers schon Mitte Februar knapp 1,3 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen.Der kriselnde Autobauer Renault habe zudem den zuletzt guten Lauf der Daimler-Aktie für einen Verkauf seiner restlichen Beteiligung genutzt. Die Erlöse würden die Franzosen zum Schuldenabbau nutzen wollen - die industrielle Partnerschaft sei von dem Verkauf nicht betroffen.Anleger sollten sich von Konsolidierungsphasen der Daimler-Aktie nach wie vor nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Verkaufszahlen würden klettern, die Abspaltung der LKW- und Bus-Sparte werde die einzelnen Teile in Zukunft schneller und flexibler agieren lassen. Zudem könnten verborgene Wertpotentiale gehoben werden.Die psychologisch wichtige Marke von 70 Euro müsse nun verteidigt werden. Sollte die Marke fallen, liege der nächste Support bei 67,50 Euro. Nächstes Etappenziel auf dem Weg nach oben ist die Marke von 75 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link