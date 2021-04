Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,44 EUR +1,42% (23.04.2021, 11:23)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,55 EUR +1,04% (23.04.2021, 11:08)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.04.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern habe bereits am 16. April die wichtigsten Eckdaten für das erste Quartal vorab bekannt gegeben, da diese weit über den Markterwartungen gelegen hätten. Heute Früh sei das gesamte Set an Daten gefolgt, das ebenso überzeuge. Außerdem seien die Aussichten für das Gesamtjahr präzisiert worden.Daimler habe dank hoher Nachfrage - insbesondere in China - und Kostensenkungen im ersten Quartal 2021 den Gewinn gegenüber dem zugegeben schwachen Vorjahresquartal vervielfacht. Dank Rückenwind aus China, guter Preisdurchsetzungsmacht und Kostendisziplin sei der Konzerngewinn auf EUR 4,4 Mrd. gestiegen. Im ersten Quartal 2020, als die Corona-Krise die Autoindustrie weltweit und ganz besonders in China begonnen habe lahmzulegen, habe der Automobil- und LKW-Konzern nur rund EUR 170 Mio. verdient. Die anhaltende Knappheit bei Halbleitern auf dem Weltmarkt führe unterdessen auch im zweiten Quartal zu Produktionsausfällen und bremse den Absatz. Der Autobauer habe deshalb in den Mercedes-Werken Bremen und Rastatt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Fertigung aussetzen und einen Großteil der insgesamt 18.500 Beschäftigten in Kurzarbeit schicken müssen. Insgesamt sehe es inzwischen aber so aus, dass die Chip-Knappheit den Herstellern derzeit mehr nütze als schade. Denn dem verknappten Neuwagenangebot stehe eine hohe Nachfrage gegenüber - vor allem in China und den USA. Die Autobauer könnten deshalb bessere Preise erzielen und müssten weniger Rabatte gewähren.Daimlers Nettogewinn sei in den ersten drei Monaten 2021 mehr als doppelt so hoch gewesen wie im gleichen Zeitraum des Vorkrisenjahres 2019. Nach dem vielversprechenden Start in das Jahr 2021 zeige sich die Konzernspitze daher sehr zuversichtlich, dass der Konzern bei einer nachhaltigen Verbesserung seiner Renditen weiterhin schnell vorankomme, während er gleichzeitig sein Elektro-Fahrzeugportfolio weiter ausbauen könne.Unsere letzte Empfehlung zu Daimler lautete "Halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.04.2021)