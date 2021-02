Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

66,35 EUR +1,45% (18.02.2021, 10:24)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

66,44 EUR +1,53% (18.02.2021, 10:10)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (18.02.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 62 auf 64 Euro.Angesichts der geplanten Konzernaufspaltung und der bereits Ende Januar veröffentlichten vorläufigen Jahreszahlen trete der heute publizierte Geschäftsbericht fast in den Hintergrund, auch wenn die Zahlen mit Blick auf die Corona-Krise erstaunlich gut ausgefallen seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach der Hochzeit im Himmel mit Chrysler vor über 20 Jahren versuche es Daimler diesmal mit einer himmlischen Scheidung von Trucks und Pkw, die für alle nur das Beste bringen solle. Pkw und Lkw hätten sich über die Jahrzehnte immer stärker voneinander entfernt und mittlerweile so gut wie keine Gemeinsamkeiten mehr.Durch die Aufspaltung erhalte das Management mehr Freiheiten. Die Komplexität der Aufgaben nehme ab, wenn das Konglomerat aufgelöst werde. Für Mercedes-Benz könnte dies zu einer engeren Zusammenarbeit mit den kapitalmäßig verflochtenen Partnern Renault und Nissan führen oder aber mit dem 10%-Eigner Geely/Volvo. Über die Interessen von Geely bzw. Li Shufu dürfe man eh gespannt sein, besitze er doch mittlerweile sowohl Volvo Cars, als auch Anteile an den Volvo Trucks. Er gehe hier also fast den gegenteiligen Weg eines Spin-offs. Durch die Aufspaltung werde aber auch ein Übernahmeversuch bei Mercedes-Benz bzw. Daimler Truck wesentlich erleichtert, was für die Aktionäre allerdings durchaus interessant sein könne.Das erste Quartal 2021 bringe infolge der Lockdowns in vielen Ländern noch einmal starke Herausforderungen mit sich. Eine Normalisierung des operativen Geschäfts erwarte Schwope frühestensim Sommer 2021.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Daimler AG: Keine vorhanden.