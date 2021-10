Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (26.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am Freitag, den 29. Oktober, um 7 Uhr MESZ, veröffentliche Daimler das neueste Zahlenmaterial. Investoren seien besonders gespannt auf die Ergebnisse, da sie sich Erkenntnisse versprächen, wie sehr der Chip-Mangel das operative Ergebnis beeinträchtige.Aktuell scheinen die meisten Anleger optimistisch gestimmt zu sein, so Tim Temp von "Der Aktionär". Die Aktie von Daimler nehme weiter Fahrt auf und stehe kurz vor dem Ausbruch über den Widerstand bei 84 Euro. Alleine in den vergangenen vier Wochen habe sich der Preis pro Anteilschein um über 22 Prozent verteuert.Würden die Bullen den Sprung über den Widerstand schaffen, werde ein neues technisches Kaufsignal ausgelöst. Das dann entstehende Momentum könnte ausreichen, um auch den Widerstand bei 85,50 Euro aus dem Dezember 2015 zu knacken.Aus technischer Sicht befinde sich die Daimler-Aktie in einem soliden Aufwärtstrend. Der Q3-Bereicht am 29. Oktober könnte kurzfristig allerdings auf die Stimmung drücken, falls der Chip-Mangel die Geschäftstätigkeit mehr belaste als erwartet. In jedem Fall müsse an diesem Termin mit erhöhter Volatilität gerechnet werden.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link