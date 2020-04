Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise habe tiefe Spuren in der Bilanz von Daimler hinterlassen. Die Strategie von Vorstandschef Ola Källenius stehe auf dem Prüfstand. Werde die Aktie ihren Erholungskurs fortsetzen?Die Coronavirus-Krise habe bei Daimler für einen Gewinneinbruch gesorgt. Der Auto- und Lastwagenbauer sei nur knapp an einem Verlust vorbeigeschrammt. Im ersten Quartal sei der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf nur noch 94 Millionen Euro abgeknickt, wie der Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitgeteilt habe. Vor einem Jahr seien es noch rund 2,1 Milliarden Euro gewesen. Der Umsatz sei im Vergleich dazu nur leicht um sechs Prozent auf 37,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Vorstand Ola Källenius habe gewarnt: "Die kommenden Monate dürften kompliziert bleiben. Der Druck auf dem Geschäft bleibt in Q2 bedeutend", so der CEO.Daimler habe im ersten Quartal nur 644 300 Autos und Nutzfahrzeuge verkaufen können. Das seien 17 Prozent weniger gewesen als im Vorjahreszeitraum. Erste vorläufige Zahlen habe der Konzern bereits vergangene Woche veröffentlicht und dabei auch schon angekündigt, dass man wegen der Coronavirus-Pandemie sowohl bei Absatz und Umsatz als auch beim Gewinn 2020 unter dem Vorjahreswert liegen werde.Die Frage sei nun, wie es mit dem Spar- und Effizienzprogramm von Vorstand Källenius weiter gehen werde, das der Schwede im vergangenen Herbst auf den Weg gebracht habe und das eigentlich gerade jetzt richtig Fahrt hätte aufnehmen sollen. Kosten runter, Stellen streichen, die Modellpalette straffen, Investitionen kappen: Damit habe Daimler nach dem schwachen Jahr 2019 die Trendwende schaffen und wieder deutlich profitabler werden wollen - während die strengeren EU-Klimavorgaben zusätzlich Druck erzeugen würden, möglichst schnell viele Elektrofahrzeuge in den Markt zu bekommen."Wir haben mit dem schrittweisen Hochfahren unserer Produktion begonnen. Gleichzeitig investieren wir weiterhin in Elektrifizierung und Digitalisierung. Diese Schlüsseltechnologien für die Zukunft stehen nicht zur Disposition", habe Daimler-Vorstand Ola Källenius im Rahmen der Vorlage der Q1-Zahlen gesagt.Eine Prognose für 2020 sei angesichts der immer noch kaum überschaubaren Folgen der Coronavirus-Pandemie schwierig, habe Daimler mitgeteilt. Die Auswirkungen auf Kundennachfrage, Lieferketten und Fahrzeugproduktion könnten nicht detailliert und auf sicherer Basis geschätzt werden. Absatz, Umsatz und Ergebnis dürften am Ende aber unter dem Niveau des Vorjahres liegen."Daimler hat unter anderem einen sehr hohen Anteil an Nutzfahrzeugen. Außerdem ist Daimler im Vergleich zu VW und BMW stärker von Nordamerika abhängig. Den Auto-Markt in Nordamerika sehe ich in den nächsten Monaten eher skeptisch. Außerdem hat Daimler im Vergleich ein schlechteres Kostenmanagement", habe Pieper gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Der Gewinn je Aktie habe unter, der Umsatz über den Erwartungen der Analysten gelegen. Dennoch: Daimler sollte die aktuelle Krise meistern. Gut möglich, dass die Bundesregierung in der zweiten Jahreshälfte mit einem Konjunkturprogramm besonders den Automobil-Herstellern unter die Armen greifen werde. So wäre vielleicht sogar der Umbruch weg von der Cash-Cow der vergangenen Jahre, dem Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität für BMW, Daimler und VW einfacher zu meistern.Die Daimler-Aktie habe in den letzten Tagen ihren Erholungskurs weiter fortgesetzt und die psychologisch wichtige Marke von 30,00 Euro genommen. Die nächste Hürde stellt der horizontale Widerstand bei 32,50 Euro dar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link