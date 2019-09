Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (03.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Trotz der Negativ-Schlagzeilen, wonach der Autobauer Daimler momentan mit Qualitätsproblemen bei der Premium-Marke Mercedes-Benz kämpfe, bleibe die Schweizer Großbank UBS positiv gestimmt. "Der Aktionär" zeige, auf welche Kursmarken es jetzt ankomme, was hinter den Negativ-Berichten stecke und wie Anleger nun mit der Aktie verfahren sollten.Die Daimler-Aktie starte mit Verlusten in den Handelstag. Grund hierfür dürften - neben dem schwachen Marktumfeld - auch Medienberichte sein, wonach Daimler derzeit mit diversen Mängeln an Mercedes-Benz Fahrzeugen zu kämpfen habe.Wie Fokus online berichte, würden sich auf einem alten Flugplatz im niedersächsischen Ahlhorn derzeit tausende Mercedes-Benz tummeln, die eigentlich auf ihre Auslieferung warten würden, jedoch aufgrund von "diverser Mängel" nicht ausgeliefert werden könnten, wie der Autobauer Daimler mitgeteilt habe.Dem Anschein nach habe der Konzern Probleme mit der Produktion der neuen Generationen der SUV-Modelle GLE und GLS im Daimler-Werk Tuscaloosa in den USA. Dort seien bei insgesamt 40.000 Modellen fehlerhafte Sitzanlagen und Stoßfänger montiert worden sein, wie die "Automobilwoche" berichtet habe.Die Schweizer Großbank UBS sehe jedoch Potenzial für die Aktie des Autobauers. In einer neuen Einschätzung habe der Analyst Patrick Hummel das Kursziel für Daimler von 52 auf 54 Euro angehoben und die Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Hummel zufolge würden die deutlichen Kursverluste bei Daimler und BMW in den vergangenen zwölf Monaten nun den anhaltenden Druck auf die Margen und den Cashflow inzwischen berücksichtigen, ignorierten aber mögliche Gegenmaßnahmen der Autobauer. Zudem rechne er mit der Ankündigung eines Umstrukturierungspakets mit dem Ziel der Kosten- und Cashflow-Verbesserung im Rahmen des Kapitalmarkttages von Daimler im November.Könne die Unterstützungszone verteidigt werden, sei in einem freundlichen Gesamtmarkt eine technische Gegenreaktion bis 44,87 Euro möglich. Hier warte ein wichtiger Widerstand auf die Aktie. Werde diese Hürde genommen, wäre der Weg bis 46,50 Euro frei.Die hohen Investitionen in neue Antriebsformen, vor allem in die Elektromobilität, würden weiterhin auf die Margen des Autobauers schlagen. Auch die hohe Abhängigkeit der deutschen Hersteller von den asiatischen Herstellern von Batteriezellen wie LG Chem, CATL oder Samsung SDI sei mit Vorsicht zu genießen. Neue Ideen seien ich Sachen Mobilitätsdienste gefordert.Ein Einstieg drängt sich vorerst nicht auf, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link