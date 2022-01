Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz habe zuletzt bei den Anlegern mit einem guten Newsflow weitere Pluspunkte sammeln können. Unter anderem setze der Stuttgarter Autohersteller für die nächste Generation an Fahrzeugen mit Assistenzsystemen für teilautonomes Fahren auf Lasersensoren des Lidar-Spezialisten Luminar Technologies. Dafür hätten sich die Deutschen vor wenigen Tagen mit einem Minderheitsanteil bei der US-Firma eingekauft. Ein Grund mehr für die kanadische Bank RBC, die Einstufung für die Daimler-Aktie auf "outperform" zu setzen.Der Deal mit Luminar passe in die Strategie von Daimler. Dadurch hole sich Mercedes-Benz bezüglich autonomes Fahren wichtiges Expertise mit ins Boot. Die Aktie sei aber im Fahrwasser des schwachen Gesamtmarkts deutlich unter Druck gekommen. Dabei müsse der Doppelboden bei 67,27 Euro halten. Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: