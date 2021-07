ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (14.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler: Kann die Aktie aus dem Abwärtstrendkanal ausbrechen? AktiennewsDie Aktie von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) legt am Mittwoch um 1,43% auf 73,99 Euro zu und testet die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals, der seit drei Wochen das Kursgeschehen bestimmt, so die Experten von XTB.Seit dem Jahreshoch, das Anfang Juni bei 80,41 Euro ausgebildet worden sei, habe die Aktie kurzzeitig 13% an Wert verloren. Der RSI habe bei dem Rückgang zum ersten Mal seit März 2020 auf einen überverkauften Markt hingewiesen. Um die Umkehr der vergangenen Handelstage zu bestätigen, müsste der Kurs aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen und über die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 75,35 Euro verlaufe, zurückkehren.Börsenplätze Daimler-Aktie:74,04 EUR +1,34% (14.07.2021, 12:05)XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:74,05 EUR +1,42% (14.07.2021, 11:53)