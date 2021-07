Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,49 EUR +2,18% (29.07.2021, 12:58)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,44 EUR +1,86% (29.07.2021, 12:44)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler: Das Jahrzehnt der Transformation wird teuer - AktienanalyseDer Autobauer Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) hat im zweiten Quartal trotz Corona-Unsicherheit und Chip-Krise einen Milliardengewinn eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Überschuss habe bei 3,7 Mrd. Euro gelegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Im Vorjahresquartal sei noch ein Verlust von 1,9 Mrd. Euro angefallen. Das Betriebsergebnis habe sich dank gestiegener Verkäufe, höherer Preise und Einsparungen von minus 1,7 auf plus 5,2 Mrd. Euro verbessert. Der Umsatz sei um 44 Prozent auf 43,5 Mrd. Euro geklettert. Starke Zahlen, würden auch Analysten meinen. An der Börse sei es zunächst dennoch abwärts gegangen.Vor allem die Aussagen zur künftigen Geschäftsentwicklung hätten Anlegern zu denken gegeben. Zwar würden die Schwaben für seine Lastwagensparte nun einen etwas höheren operativen Gewinn in Aussicht stellen. Und auch das Geschäft mit den Finanz- und den Mobilitätsdiensten laufe besser als gedacht. Wegen Lieferschwierigkeiten mit Elektronikchips rechne Daimler in der Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars allerdings nur noch mit einem Absatz auf Vorjahresniveau. Zuvor sei von einer "deutlichen Steigerung" die Rede gewesen.Finanzchef Harald Wilhelm habe die Börse zudem darauf eingestimmt, dass die Margen wegen höherer Kosten für Rohmaterialen und für die Lieferkette im zweiten Halbjahr nicht mehr ganz so hoch ausfallen dürften wie in den ersten sechs Monaten und der Chipmangel auch 2022 noch ein Thema bleiben werde. Nicht ohne Grund habe Konzernchef Ola Källenius befunden, es müsse weiter an der Effizienz gearbeitet werden, zumal Daimler derzeit "erhebliche Milliardenbeträge" für den angepeilten Umbau von Verbrennungs- hin zu Elektromotoren aufwende.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: