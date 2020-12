Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

56,95 EUR -1,11% (10.12.2020, 09:59)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

56,99 EUR -0,92% (10.12.2020, 09:45)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an (10.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Kepler Cheuvreux habe das Kursziel für den Autotitel von 53 auf 60 Euro erhöht. Analyst Michael Raab habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen und damit auch die Kursziele und die Ratings im europäischen Autosektor angepasst. Er habe dabei auf an die Automobilnachfrage und die Produktion angepasste Erwartungen verwiesen. Mit Blick auf 2021 seien die Branchenwerte gut ausgewogen, um näher auf 2022 zu schauen sei es aber noch zu früh.Auch Analyst Daniel Schwarz von Stifel Europe sehe für die Auto-Aktien noch Potenzial. Seiner Meinung nach stünden die Chancen für eine Neubewertung der Aktien von Automobilherstellern für die nächsten Jahre gut.Immer mehr Analysten würden für Daimler den Daumen heben. Dabei habe sich der DAX-Titel bereits in den letzten Monaten hervorragend entwickelt. Der Aufwärtstrend sei intakt. Aktuell konsolidiere die Daimler-Aktie auf hohem Niveau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: