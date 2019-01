Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (09.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":David Vagenknecht von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Wertpapier habe einen guten Start ins neue Jahr erwischt: Mehr als 9% habe es seit dem 3. Januar zulegen können. Frische Impulse würden die guten Verkaufszahlen für den Monat Dezember liefern. Auch kämen die News in Sachen autonomes Fahren positiv an.Im abgelaufenen Monat sei der Absatz der Sparte Mercedes-Benz Cars im Vergleich zum Vorjahr um 5,5% gestiegen. Dabei habe der Autobauer noch im Sommer einen Absatzdämpfer von über 8% zum Vorjahreszeitraum hinnehmen müssen. Mit Blick auf das schwache Wachstum des vergangenen Jahres kämen die aktuellen Zahlen bei Investoren gut an."Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen", habe der Entwicklungschef von Daimler, Ola Kallenius auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas gesagt.Insgesamt 500 Mio. Euro habe man investiert, um die Entwicklung selbstfahrender Lkws zu beschleunigen. Der neu vorgestellte Brummi Freightliner Cascadia werde bereits im laufenden Jahr auf den Markt kommen. Es werde der erste Truck in Nordamerika sein, der teilautomatisiert fahre.Daimler antworte damit auf die starke Konkurrenz. Tesla wolle im Jahr 2020 einen "Autopilot" für Lkws anbieten. Waymo, die Tochter von Alphabet, habe bereits autonomes Fahren bei den Trucks des Herstellers Peterbilt getestet.Die guten News sorgen zwar für Kursgewinne, doch langfristig orientierte Anleger verbleiben bei der Daimler-Aktie noch an der Seitenlinie, so David Vagenknecht von "Der Aktionär". Trotz der Investitionen in autonomes Fahren sowie der Produktion des Elektrofahrzeugs EQC, die in diesem Jahr starten werde, bleibe Daimler in Sachen E-Mobilität noch hinter der Konkurrenz zurück. (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: