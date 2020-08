Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (26.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 41 Euro auf 43 Euro.Daimler habe eigenen Angaben zufolge mit verschiedenen US-Behörden eine Grundsatzeinigung über die vergleichsweise Beilegung zivil- und umweltrechtlicher Ansprüche im Zusammenhang mit der Abgaswerte-Manipulation von Diesel-Fahrzeugen (rund 250.000 Pkw und Vans) erzielt. Die Vergleiche stünden noch unter Vorbehalt der finalen Zustimmung der zuständigen Behörden und Gerichte. Die Kosten für Daimler würden sich auf ungefähr 2,3 bis 2,6 Mrd. Euro belaufen, wofür den Unternehmensangaben zufolge bereits ausreichend Rückstellungen gebildet worden seien (d.h. keine zusätzlichen Ergebnisbelastungen). Der milliardenschwere Mittelabfluss werde sich über drei Jahre erstrecken, wobei der wesentliche Teil in den nächsten zwölf Monaten anfallen werde.Während die US-Vergleiche nach Meinung des Analysten grundsätzlich eine positive Nachricht für den Auto- und Lkw-Hersteller darstellen würden (wegen mehr Rechtssicherheit), habe Daimler eine Niederlage im Patenstreit mit Nokia hinnehmen müssen. Da das Urteil noch nicht rechtskräftig sei (Daimler habe unmittelbar Berufung eingelegt, Nokia müsste 7 Mrd. Euro an Sicherheitsleistung hinterlegen), habe die Gerichtsentscheidung vorerst keinen direkten Einfluss auf die Geschäftsentwicklung des Stuttgarter Konzerns. Die Unsicherheiten über den Verlauf der Konjunkturerholung (V, U oder L) seien nach wie vor hoch. Die strukturellen Herausforderungen hätten nach Erachten des Analysten Bestand. Diermeier behalte seine Prognosen bei (u.a. EPS 2020e: -0,50 Euro; EPS 2021e: 4,23 Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) <10% bestätigt Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Daimler-Aktie. (Analyse vom 26.08.2020)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:42,595 EUR +0,26% (26.08.2020, 09:33)