Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,21 EUR -0,42% (15.07.2021, 11:42)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,24 EUR -0,35% (15.07.2021, 11:28)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (15.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Daimler habe erneut Eckdaten/Quartalszahlen vorgelegt, die deutlich über den Erwartungen gelegen hätten (u.a. berichtetes EBIT: +5.185 (Vj.: -1.682; Q2 2019: -1.558; Analysten-Prognose: +4.255; Marktkonsens: +4.117) Mio. Euro; bereinigtes EBIT: +5.418 (Vj.: -708; Q2 2019: +2.447; Analysten-Prognose: +4.425; Marktkonsens: +4.285) Mio. Euro; freier Cashflow des Industriegeschäfts: +2.586 (Vj.: 685; Q2 2019: -1.302; Marktkonsens: +1.790) Mio. Euro). Der Bereich Mercedes-Benz Cars habe erneut eine zweistellige EBIT-Marge (bereinigt) ausweisen können (Q2 2021: 12,8%; Q1 2021: 14,3%; Q4 2020: 13,3%). Daimler Trucks & Buses habe die höchste bereinigte EBIT-Marge (8,3%) seit mehreren Quartalen erzielt.Die Nettoliquidität des Industriegeschäfts sei per Ende Juni 2021 auf 20,9 (31.03.2021: 20,1) Mrd. Euro gestiegen, womit der Analyst den Daimler-Konzern finanziell auf die weiteren Herausforderungen infolge des automobilen Strukturwandels vorbereitet sehe. Zum Ausblick für 2021 habe Daimler keine Angaben gemacht. Der Konkurrent Volkswagen habe jüngst darauf hingewiesen, dass sich der Halbleiterengpass stärker im zweiten Halbjahr 2021 bemerkbar machen werde. Daimler könne bei der Sektortransformation weniger als der VW-Konzern auf Skaleneffekte zurückgreifen. Daher müssten die Ansätze der beiden Autobauer teilweise abweichen.Mehr Klarheit erhoffe sich der Analyst durch das anstehende Strategie-Update für Mercedes-Benz (am 22.07.). Seine Prognosen hätten (vorerst) Bestand (Anpassung nach den Quartalszahlen (21.07.) und Strategie-Update wahrscheinlich).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: