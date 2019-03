Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

50,97 EUR +0,18% (26.03.2019, 08:49)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

50,75 EUR (25.03.2019)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (26.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler wolle bis Ende des Jahres über die Zukunft seiner Miniauto-Marke Smart entscheiden, berichte das "Handelsblatt". Dabei solle Daimler eine Partnerschaft in Asien prüfen. Möglich wäre, den smart in Zukunft mit Geely zusammen in China bauen zu lassen. Sollte kein Deal zustande kommen, drohe der Marke smart das Aus.Wie sehe die Zukunft des einst so hoffnungsvoll gestarteten Kleinwagens smart aus? Nachdem der Gewinn des Daimler-Konzerns 2018 um 30 Prozent zurückgegangen sei, wolle der Autobauer umso mehr auf die Kostenbremse treten. Vor allem der Kleinwagen smart könnte den Einsparungen zum Opfer fallen.Kein Wunder: Die Bilanz des smart falle verheerend aus: Die Absatzzahlen des Smart seien überschaubar.2004 habe die Marke ihr Hoch mit rund 150.000 verkauften Einheiten - weltweit - erreicht. 2018 seien die Verkaufszahlen um vier Prozent auf 130.000 smart zurückgegangen. Zur Einführung des kleinen Flitzers habe das Absatzziel 200.000 verkaufte Einheiten pro Jahr gelautet. Das sei nie erreicht worden. Im Vergleich zum Verkaufsschlager BMW Mini falle die Bilanz des smart ernüchternd aus. Rund 22.000 Euro koste der Zweisitzer aus dem Hause Daimler.Jetzt verhandle Daimler dem "Handelsblatt" zufolge mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner BAIC Motor Corp. und seinem größten Aktionär Zhejiang Geely Holding Group über potenzielle Kooperationsmöglichkeiten für Smart.Dabei hätte der Elektro-smart an sich gute Voraussetzungen, in den nächsten Monaten fleißig Punkte zu sammeln. Denn vor allem mit einem Partner in China könnte der Flitzer zum Objekt der Begierde werden. Die sei der größte Markt für Elektroautos. Die Regierung pusche die Elektromobilität, fördere die Autobauer sowie den Aufbau der Infrastruktur. Die Zahl der e-Autos in Chinas solle sich den nächsten Jahren von 1,27 Millionen E-Autos auf 7 Millionen steigen. Die Strom-Variante des Smart sei eine "zweite Chance", glaube Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Erfolgreich werde sie aber nur sein, wenn es gelinge, bessere Skaleneffekte zu erzielen.Der Schritt nach China wäre sicherlich mutig, wenn auch nicht ganz so waghalsig, wie die Entscheidung, dass Daimlers Stadtauto-Marke Smart ab dem Jahr 2020 in Europa keine Verbrennungsmotoren mehr anbieten wolle und stattdessen nur noch auf Elektroautos setze. Eine Fertigung in China wäre sinnvoll.Eine Produktion vor Ort könnte die Kosten senken. Gerade für Chinas Großstädte wäre der smart eine sehr gute Alternative. Ganz am Rande bemerkt: Es sei noch nicht lange her, da habe Geely-Chef Li Shu Fu seine neue Fahrzeugstrategie "Geely Intelligent Power" angekündigt, die bis 2020 insgesamt 30 neue Elektro- und Hybridautos beinhalte. Der smart würde dabei sehr gut ins aktuelle Geely-Szenario passen.Was die Aktien betreffe, so trete das Papier von Daimler nach wie vor auf der Stelle.Solange sich bei der Daimler-Aktie kein klarer neuer Aufwärtstrend etabliert hat, heißt es abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link