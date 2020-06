Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie hätten den Autoabsatz in der EU auch im Mai stark unter Druck gesetzt. Von dem allgemeinen Trend habe sich keine der großen Automarken abkoppeln können. Dank der Lockerungen für Autohäuser in vielen Ländern sei der Einbruch der Neuzulassungen im Vergleich zum April jedoch deutlich geringer ausgefallen. Für die US-Investmentbank Bank of America (BofA) sei die Daimler-Aktie erste Wahl in Deutschland.Insgesamt seien in der EU 581.161 Pkw neu zugelassen worden und damit gut 52 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das seien immerhin mehr als doppelt so viele Autos gewesen wie im April, als sich der Einbruch auf 76 Prozent belaufen habe.In den ersten fünf Monaten des Jahres seien in der EU damit gut 3,3 Millionen Pkw neu zugelassen worden, das seien 41,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Während der Absatzrückgang in Spanien, Italien und Frankreich jeweils bei Werten um die 50 Prozent gelegen habe, sei er in Deutschland mit 35 Prozent noch vergleichsweise glimpflich ausgefallen.Von dem allgemeinen Trend habe sich keine der großen Automarken abkoppeln können. Der VW-Konzern sei bei den Neuzulassungen auf ein Minus von 52 Prozent gekommen, für BMW inklusive Mini sowie Daimler mit Smart sei es um 50 Prozent abwärts gegangen.Ungeachtet dessen habe die US-Investmentbank Bank of America (BofA) die Daimler-Aktie gestern von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 43 Euro angehoben. Die Papiere der Stuttgarter seien nun seine erste Wahl in Deutschland, so Analyst Horst Schneider. Er rechne für das zweite Quartal mit einem Break-even des Cashflow, was deutlich besser wäre als bei VW. Das dürfte einige Anlegersorgen zerstreuen. Zudem rechne der Experte 2021 mit einer deutlicheren Erholung des Lkw-Geschäfts. Daimler profitiere hier auch von staatlichen Kaufanreizen.Die Daimler-Aktie habe sich in den letzten Monaten deutlich von den Tiefstständen nach dem Corona-Crash lösen können. Im Bereich um 40 Euro sei den Bullen vorerst die Puste ausgegangen. Der jüngste Rücksetzer habe gestern mit der BofA-Kaufempfehlung geendet.Risikobewusste Anleger können mit engem Stopp bei 34 Euro auf eine Trendfortsetzung Richtung 45 Euro spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link