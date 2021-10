Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

77,01 EUR +1,65% (07.10.2021, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,57 EUR -2,10% (06.10.2021, 17:39)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (07.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck wolle heute in Wörth die Fertigung seines ersten elektrischen Serien-Lkw aufnehmen. Der eActros habe eine Reichweite bis zu 400 Kilometern. Beim Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben setze der Hersteller auf Batterie und Brennstoffzelle. In Wörth würden seit Jahrzehnten Mercedes-Benz-Lkw produziert, es würden dort rund 10.000 Menschen arbeiten.Ende vergangener Woche hätten die Aktionäre von Daimler grünes Licht für die Abspaltung von Daimler Truck gegeben. Der Lkw- und Bushersteller solle bis Weihnachten an die Börse gebracht werden.Beflügelt von der Abspaltung der Bus-und Brummi-Sparte habe die Daimler-Aktie zuletzt mit Relativer Stärke geglänzt. Am Mittwoch habe sie in einem schwachen Gesamtmarkt aber etwas Federn lassen müssen. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben warte bei 80,10 Euro - das Hoch aus dem Monat Juni. Werde auch diese Hürde genommen, sei der Weg bis 85 Euro frei. Anleger sollten sich von Rücksetzern nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link