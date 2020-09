Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (22.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der jüngste spürbare Kursrückgang bei der Aktie von Daimler habe noch keine Trendumkehr ausgelöst. Übergeordnet zeige sich das Chartbild weiterhin im Aufwärtsmodus."Der Kurs bleibt aber anfällig für weitere Kurseinbußen, sollte die 38-Tage-Linie unterschritten werden. Diese fungiert aktuell als Supportzone (42,92 Euro). "The trend is actually not your friend". Am übergeordneten technischen Upside-Modus wird sich vorerst wohl nichts ändern. Die Slow-Stochastik tendiert neutral. Der mittelfristige MACD-Indikator zeigt sich allerdings etwas ausgereizt", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.Es bleibe dabei: Der gute Newsflow sollte anhalten. Vor wenigen Tagen habe Daimler die neue "Factory56" in Betrieb genommen. Eine komplett neue, rundum vernetzte und digitalisierte und CO2-neutrale Fabrik. Ein Quantensprung für Daimler. Darüber hinaus habe es zuletzt neue Deals mit NVIDIA, Farasis Energy und Amazon gegeben.Unterbrochen von kleineren Konsolidierungsphasen laute das nächste Etappenziel für die Daimler-Aktie 50,00 Euro. Wird auch diese Hürde genommen, liegt das nächste Kursziel im Bereich von 54,50 Euro und 55,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: