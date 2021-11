Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (22.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Es sei beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit die Daimler-Aktie in den letzten Wochen von einem Hoch zum nächsten eile. Zuletzt habe das Papier die psychologisch wichtige Marke von 90 Euro geknackt. Berenberg sehe sogar noch weiteren Spielraum für das Papier des Auto-Herstellers.Gehe es nach Berenberg-Analyst Arndt Ellinghorst, so sei das Potenzial für die Aktie noch immer nicht ausgeschöpft. Ellinghorst sehe weiteren Spieltraum, sobald die Aufspaltung in Mercedes-Benz und das Nutzfahrzeuggeschäft Anfang Dezember vollzogen sei. Sein Kursziel laute 116 Euro.Zur Erinnerung: Daimler Truck werde am 10. Dezember über einen Spin-Off als eigenständiges Unternehmen an der Börse notieren. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass beide Teile getrennt voneinander mehr wert sein würden. Darüber hinaus würden beide Sparten in Zukunft flexibler agieren und hätten einen leichteren Zugang zum Kapitalmarkt."Das Truck-Geschäft ist hochspannend und bei Trucks erkennt man seit den Abspaltung-Entscheidungen eine neue, bisher nicht gekannte Dynamik", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Papier von Daimler habe zuletzt die psychologisch wichtige Marke von 90 Euro genommen. Jetzt sei der Weg bis 95 Euro frei. (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.