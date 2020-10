Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (19.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern habe eine harte Woche hinter sich. Der schwache Gesamtmarkt habe auch bei der Daimler-Aktie für einen kurzen Rücksetzer gesorgt. Der Wert habe am Freitag aber mit einem starken Kurssprung wegen guter vorläufiger Zahlen die Verluste wieder wettmachen können. Aktuell stehe die Daimler-Aktie an einer wichtigen Marke und könnte diese schon bald überwinden.Obwohl es letzten Donnerstag bei der Daimler-Aktie zu einem Rücksetzer gekommen sei, setze sie nun ihren nach wie vor intakten Aufwärtstrend fort. Während der Gewinnmitnahmen sei sie zuvor bis an die Trendlinie bei rund 46 Euro gefallen und habe diese erfolgreich getestet. Bereits am Folgetag habe sich die Daimler-Aktie wieder stark gezeigt und habe knapp 5% über dem Schlusskurs geöffnet. Auch während des Handelstags habe der Wert unter hohem Handelsvolumen weiter zugelegt und stehe nun knapp unter dem massiven Widerstand an der 50-Euro-Marke. Schaffe es die Daimler-Aktie jetzt diese Hürde zu überwinden, sei eine dynamische Aufwärtsbewegung bis zum Vor-Corona-Hoch bei rund 54,50 Euro wahrscheinlich. Werde auch diese Marke geknackt, seien sogar Kurse bis 60 Euro möglich.Nach einem kurzen Rücksetzer habe sich die überhitzte Daimler-Aktie abgekühlt. Nun stehe ein Ausbruch kurz bevor. Trader sollten dabei die 50-Euro-Marke im Blick behalten. Werde diese nachhaltig überwunden, lohnte sich der Einstieg, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse von 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:48,955 EUR -0,39% (19.10.2020, 11:07)