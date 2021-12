Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

68,63 EUR -0,36% (22.12.2021, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

68,62 EUR +1,96% (21.12.2021)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (22.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Goldman Sachs habe am Montag die Kaufempfehlung für das Papier des Automobil-Herstellers bestätigt. Nach der Abspaltung der LKW-Sparte liege der Fokus nun auf dem enormen Potenzial der Marke Mercedes, habe Analyst George Galliers in einer Studie geschrieben. Sein Kursziel laute 101 Euro. Aus technischer Sicht biete das Papier ein gemischtes Bild."Die Papiere sind unlängst aus dem charttechnischen Aufwärtstrend gefallen. Das damit verbundene "Exhausting-Gap" sowie das Unterhandeln der 70-Euro-Marke zeugen nicht von einem schnellen Rebound und einer damit einhergehenden Rückkehr in den Aufwärtstrendkanal. Viel wichtiger wird in naher Zukunft das Halten des Doppelbodens bei 67,27 Euro werden. Die Markttechnik zeugt aufgrund der letzten beiden Handelswochen von einer deutlich überverkauften Situation. Der MACD (Trendfolge-Indikator) tendiert so tief wie zuletzt im März 2020. Trotzdem sollte vor den Feiertagen kein Schnellschuss getätigt werden. Der aktuelle Test besagter 67,27 Euro dient als wichtiger Wegweiser für die kurz- bis mittelfristige Tendenz. Die Bollinger-Bänder zeugen von einer weiter anhaltenden Volatilität bei der Daimler-Aktie", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Aus technischer Sicht müsse der Doppelboden verteidigt werden. Fundamental gelte für Daimler, in den nächsten Monaten den Fokus auf die weitere Digitalisierung und das automatisierte Fahren zu legen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: