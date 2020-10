Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

48,665 EUR +1,23% (20.10.2020, 10:44)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

48,68 EUR -0,27% (20.10.2020, 10:30)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (20.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe Daimler im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Im dritten Quartal habe Daimler sowohl Aktionäre als auch Analysten positiv überrascht. Nach vorläufigen Zahlen habe Daimler im dritten Quartal einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 3,07 Milliarden Euro eingefahren. Analysten hätten mit knapp zwei Milliarden Euro gerechnet.Grund genug für viele Experten, nach und nach ihre Kursziele für die Daimler-Aktie nach oben zu korrigieren.Kepler Cheuvreux habe das Kursziel von 44 auf 52 Euro angehoben. Analyst Michael Raab habe in einer am Montag vorliegenden Studie bei allen Kennziffern von einer positiven Überraschung des Autobauers gesprochen.J.P. Morgan Analyst Jose Asumendi traue den Papieren mit einem Kursziel von 67 Euro noch einiges zu. So viel hätten sie letztmals im Mai 2018 gekostet. Im abgelaufenen dritten Quartal habe sich der Autobauer glänzend entwickelt, habe Asumendi geschrieben.Die Deutsche Bank habe die Einstufung nach vorläufigen Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. "Der Mercedes-Stern scheint hell", habe Analyst Tim Rokossa in einer Studie getitelt und auf die außerordentlich starken Eckdaten zum dritten Quartal verwiesen. Am meisten beeindruckt habe dabei der freie Mittelzufluss.Nach einem kurzen Rücksetzer zum Ende der abgelaufenen Handelswoche habe sich die Aktie wieder an die Widerstandslinie bei 50,00 Euro herangearbeitet. Schaffe das Papier das Break, liege das nächste Kursziel im Bereich von 55,00 Euro. Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt.Jochen Kauper rät die Daimler-Aktie zu halten. (Analyse vom 20.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link