Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler habe im abgelaufenen Quartal wegen des Halbleitermangels einen deutlichen Einbruch bei den Pkw-Verkäufen hinnehmen müssen. Im Vorfeld der Zahlen habe das Bankhaus Metzler seine positive Haltung zur Aktie bestätigt.Daimler habe von seiner Stammmarke Mercedes-Benz von Juli bis Ende September weltweit 428.361 Autos an die Kunden ausgeliefert - das seien 30,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum gewesen, wie Daimler am Mittwoch in Stuttgart mitgeteilt habe.In vielen Regionen habe es heftige, prozentual zweistellige Rückgänge gegeben, so auch in Deutschland und Europa sowie im größten Markt China. Trotz einer weltweit robusten Nachfrage und eines starken Auftragseingangs habe der anhaltende Engpass bei Halbleitern die Verkäufe begrenzt, habe es geheißen.Im bisherigen Jahresverlauf habe die Marke Mercedes-Benz die Auslieferungen noch um 2,7 Prozent auf 1,59 Millionen Autos steigern können. Der Vorsprung vor dem von den Corona-Lockdowns belasteten Vorjahr sei nach dem dritten Quartal damit aber deutlich abgeschmolzen. Daimler-Chef Ola Källenius habe bereits vor einem schwächeren Verkaufsergebnis in der zweiten Jahreshälfte gewarnt. Inklusive der Kleinwagenserie Smart und der kleinen Nutzfahrzeuge stehe von Januar bis Ende September noch ein Plus von 3,8 Prozent auf 1,86 Millionen Fahrzeuge zu Buche. BMW und Daimler wegen ihres Schwerpunktes auf Premium-Fahrzeuge eine etwas stabilere Gewinnentwicklung aufweisen würden als Volkswagen ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ). Sein Kursziel für die Daimler-Aktie laute 87 Euro.Beflügelt von der Abspaltung der Bus- und Brummi-Sparte habe die Daimler-Aktie zuletzt mit Relativer Stärke geglänzt. In einem stabilen Gesamtmarkt laute das nächste Etappenziel 80,10 Euro - das Hoch aus dem Monat Juni. Werde auch diese Hürde genommen, sei der Weg bis 85,00 Euro frei.Anleger sollten sich von Rücksetzern nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 06.10.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.