Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autokonzern habe die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal publiziert. Zwar sei Daimler in die roten Zahlen gerutscht, die Erwartungen der Analysten seien jedoch übertroffen worden.In Q2 habe Daimler wie erwartet ein dickes Minus eingefahren. Der Verlust habe bei rund zwei Milliarden Euro gelegen, wie Daimler am Donnerstag bekannt gegeben habe. Der Umsatz sei um 29 Prozent auf 30,2 Milliarden Euro gesunken.Erste Zahlen zum zweiten Quartal habe der Automobilhersteller bereits vor einer Woche vorgelegt. Dass der Corona-Pandemie bedingte Absatzrückgang bis zum Jahresende noch aufgeholt werden könne, glaube Daimler-Chef Ola Källenius nicht.Deshalb müssten die Effizienz- und Kapazitätsmaßnahmen intensiviert werden, habe es geheißen. Källenius werde also das Sparziel in Höhe von 1,4 Milliarden Euro für 2020 noch einmal anheben. Jedoch mache es aktuell keinen Sinn, neue Zahlen auszugeben, so der Daimler-Chef.Der DAX-Titel nehme die Steilvorlage auf und lege deutlich zu. Die Aktie notiere mit 41,36 Euro erstmals seit vielen Monaten wieder über der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie.Aus technischer Sicht hat die Daimler-Aktie damit ein neues Kaufsignal generiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link