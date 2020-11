Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktien deutscher Automobilbauer würden auch am Dienstag zu den besten Werten im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gehören. Gleich mehrere Gründe kämen für den Kursaufschwung infrage. Bei Daimler spiele neben dem Wahlsieg von Joe Biden auch ein Statement zu einem Geschäftspartner eine Rolle. Gemeint sei thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF), deren Stahlsparte vom britischen Konkurrenten Liberty Steel übernommen werden könnte.Die Auto-Aktien von Daimler, BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) würden von der Aussicht auf eine Entschärfung der weltweiten Handelsstreitigkeiten unter dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden profitieren. So könnten etwa Strafzölle auf europäische Autobauer, wie sie der noch amtierende Präsident Donald Trump verhängt habe, wegfallen.Die Anteile von VW und Daimler würden um mehr als drei Prozent, die von BMW immerhin um gut ein Prozent steigen. Daimler erklimme sogar den höchsten Stand seit November 2019. Die Citigroup hat das 12-Monats-Kursziel für den Stuttgarter Konzern heute von 50 auf 57 Euro hochgesetzt.Daimler sei als Automobilkonzern und Stahlverarbeiter auch Kunde von thyssenkrupp. Und thyssenkrupp Steel Europe habe ein Übernahmeangebot des britischen Konkurrenten Liberty Steel vorliegen. Dies treffe bei der IG Metal auf Ablehnung, thyssenkrupp-Chefin Martina Merz halte sich derweil alle Optionen für die schwächelnde Sparte offen."Das Gleiche sollte grundsätzlich für Kapital gelten. Deswegen gibt es seit eh her Bewegung in alle Richtungen, wenn Unternehmen sich zusammenschließen und andere Unternehmen kaufen", so der Daimler-Vorstandsvorsitzende am Montagabend vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). (Mit Material von dpa-AFX)Mit der Überwindung der Chart-Hürde bei 50 Euro scheine der Weg Richtung der Widerstände bei knapp 55 und 60 Euro frei. Der Daimler-Kurs laufe in einem sauberen Aufwärtstrend-Kanal. Investierte Anleger lassen ihre Gewinne mitlaufen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link